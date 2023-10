Illegale Baggerarbeiten? Petition gegen die FIS

Arbeiten eingestellt

Die zuständigen Behörden in der Schweiz reagierten schnell. So ordnete die Baukommission des Kantons Wallis am Donnerstagabend eine Einstellung der Bauarbeiten am Theodulgletscher an, die sich außerhalb der Zone des Skigebiets befinden. Sie werde in Kürze eine Begehung machen, um Maßnahmen zu ergreifen, wenn alle Fakten vorliegen.