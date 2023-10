Spears: „Sind regelrecht übereinander hergefallen“

„Wie Schatten meiner selbst gefühlt“

13 Jahre lang habe sie sich „wie ein Schatten ihrer selbst“ gefühlt, schreibt die Sängerin von Hits wie „Baby One More Time“, „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“ in ihren Memoiren, die am 24. Oktober in den Handel kommen. „Ich denke jetzt daran zurück, wie lange mein Vater und seine Geschäftspartner Kontrolle über meinen Körper und mein Geld hatten, und mir wird schlecht.“