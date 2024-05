Gleitschirm-Pilot stürzte im Zillertal in Wald ab

Riesiges Glück im Unglück hatte am Sonntag ein Gleitschirmpilot im Tiroler Zillertal. Der Paragleiter verlor die Kontrolle und stürzte in ein Waldstück ab, wo er zunächst an einem Baum hängen blieb. Die Bergrettung rückte an – der Einheimische überstand den Unfall offenbar unverletzt.