Schwere Waldbrände in Kanada: Tausende fliehen

Behörden erließen Evakuierungsorder

Die Kommunalbehörden von Northern Rockies im Norden der Provinz British Columbia erließen eine Evakuierungsorder für die Stadt Fort Nelson und das Indigenengebiet Fort Nelson First Nation. Die betroffenen Einwohner sollten sich in ein Aufnahmecenter in Fort St. John knapp 400 Kilometer weiter südlich begeben, hieß es auf der Webseite des Katastrophenschutzes.