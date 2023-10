Waris Dirie: „Die Zeit des Redens ist vorbei“

Als Kämpferin will sie aber nicht bezeichnet werden, lieber als Gamechanger, also jemand der das Spiel verändert. Wie man das macht? „Als kleines Mädchen, war ich eine Analphabetin und habe trotzdem all das erreicht, was ich erreicht habe. Jetzt stellen sie sich vor was wir als Menschheit erreichen könnten, wenn jeder beschließen würde, etwas Gutes zu tun. Es ist ganz einfach und eigentlich gar nicht so kompliziert: Die Zeit des Redens ist vorbei, wir müssen handeln.“