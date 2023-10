Die roten „Partycrasher“ kommen diesmal im Anzug

In der Vorsaison unterlag man in einer spektakulären Partie knapp mit 3:4. „Das war letztes Jahr, das wird ein ganz neues Spiel. Auch weil wir gefestigter sind. Wenn man sie lässt, kicken sie gut, haben einen guten Spielaufbau. Aber wir wissen, worauf wir gefasst sein müssen.“ Dieser Tage feiern die Mödlinger ihren 118. Geburtstag. Statt bloß ein Gratulant zu sein, will der GAK vielmehr zum Partycrasher werden und mit dem sechsten Sieg in Folge wieder abziehen.