Innsbruck im Wahlkampf: Die Schlacht hat begonnen

Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (derzeit unklar, ob ÖVP-Mitglied oder nicht) hat in einer Pressekonferenz am Donnerstag verkündet, dass er mit einer eigenen Liste zur Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Frühjahr antreten wird. Damit spaltet sich die ÖVP erneut, nicht ohne den gegenseitigen Austausch so mancher Giftpfeile.