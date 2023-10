Von Herzens-Dramen, Dokus und guten Komödien

Der Schweizer Martin Schilt begann, die vifen Rabenvögel, zu denen auch die Krähen gehören, 2018 zu beobachten, reiste dafür um die Welt und stellt das Sozialverhalten der schwarzen Vögel in den Fokus seiner Doku. Kameratechnisch bedurfte es einiger Tricks, um sich ihnen anzunähern. Frappierend die Erkenntnis, dass Krähen ein nahezu fotografisches Gedächtnis für menschliche Gesichter besitzen. Im Film wird die „Rabenintelligenz“ gar via CT erforscht. Zudem verweist die Erzählstimme von Elke Heidenreich auf die Heimwerkerqualitäten der Überflieger, die aus Zweiglein kleine Werkzeuge basteln oder gar stibitzte Drahtkleiderbügel für den Nestbau verwenden. Auch die Mär rund um die im Tower of London ansässigen Raben hält sich hartnäckig. Ohne sie wäre das britische Königreich dem Untergang geweiht, so heißt es...