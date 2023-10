DiCaprio und DeNiro brillieren in Scorsese-Film

Immer wieder wurden sie vertrieben und enteignet, die Ureinwohner Amerikas. So auch der indigene Stamm der Osage, die nach dem Verlust ihres ursprünglichen Siedlungsgebietes aber das neue, ihnen zugewiesene Territorium kauften und somit Nutznießer möglicher Bodenschätze wurden. Was klug war, entdeckte man doch in den späten 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts just in diesem Gebiet gigantische Erdölvorkommen.