Perfekte Mischung aus Action, Thriller und Doku

In seinem 2. Kinofilm - ein Mix aus Spielfilm (Tobi trifft auf seine Jugendfreundin Marina) und didaktisch wertvollen Doku-Passagen - geht er in bester Indiana-Jones-Manier auf Schatzsuche und nimmt uns mit in die frostige Mongolei, in den Regenwald und in die riesige Son-Doong-Höhle in Vietnam, die größte unterirdische Naturkathedrale der Welt. Als „Allround- und Wissenschafts-MacGyver“ weiß der sympathische Moderator einmal mehr zu überzeugen, indem er uns das große Staunen lehrt.