Von Tragikomödien bis Literaturverfilmungen

Pilze, Früchte, Gemüse, Beeren: „Zwölf Monate von der Erde essen“, so die Übersetzung des japanischen Originalfilmtitels. Und so sehen wir dem kulinarisch Begabten bei seinen kontemplativen, im Einklang mit der Natur stehenden Verrichtungen zu, ein Dasein, das nur von raren Begegnungen mit anderen unterbrochen wird. Wie ihn das Kochen für eine recht umfangreiche Trauergemeinschaft wieder an die Würze des Lebens heranführt und so auch die Schreibblockade von ihm abfällt, gerät zur stillen Ode an die Achtsamkeit. Nicht einfach ein Kochfilm, sondern ein kleines Zen-Philosophikum am Herd.