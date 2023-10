Fix! Becker wird Trainer von diesem Shootingstar

Mit Becker kommt ein neuer Schwung den Rune sicherlich brauchen kann. Der Däne verlor zehn seiner letzten elf Matches und zittert um die Teilnahme an den ATP-Finals. Im Rennen um die begehrten Plätze liegt er noch auf Rang acht, damit wäre er gerade noch in Turin dabei. „Das ist das große Ziel“, so Becker.