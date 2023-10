Demonstranten griffen US-Botschaft in Beirut an

Reisewarnung an US-Bürger

Das US-Außenministerium gab in Folge eine Reisewarnung an US-Bürger heraus. Angehörige von Diplomaten und Personal, das nicht unbedingt vor Ort benötigt wird, wurden zudem aus Beirut abgezogen. Auch vor der französischen Botschaft kam es zu ähnlichen Protesten. Hier konnte die Lage aber Medienberichten zufolge mittels Tränengaseinsatz wieder beruhigt werden. Pro-palästinensische Kundgebungen haben sich nach dem Blutbad im Al-Ahli-Arab-Krankenhaus intensiviert. Während die Beweislage eher in Richtung fehlgeleitete Rakete hindeutet, spricht die Hamas weiterhin von einem israelischen Luftangriff, bei dem knapp 500 Menschen getötet sein sollen. Es gibt allerdings Zweifel an dieser Darstellung. Eine europäische Geheimdienstquelle sprach am Mittwoch davon, dass es aufgrund der Aufnahmen wohl eher Dutzende als Hunderte Opfer geben dürfte.