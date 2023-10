Einmal Kanzler… / Höhere Ämter

Höhere Ämter. Während Kurz gestern also einmal mehr, wenn auch erstmals als Angeklagter vor Gericht national und international maximale Aufmerksamkeit erregte, geriet der traditionell große Tag des österreichischen Finanzministers ins Hintertreffen: Dieser legte gestern im Parlament sein Budget vor. Magnus Brunner machte das in gewohnt unspektakulärer Art und Weise. Oder wie es Claus Pándi heute in seinem Kommentar in der „Krone“ formuliert: „Magnus Brunner eilte nicht mit federndem Schritt und wehendem Haar zu seiner Budgetrede wie einst der zu schöne Karl-Heinz Grasser. Brunner hatte keine flotten Sprüche auf Lager wie der stets allzu heitere Josef Pröll. Magnus Brunner wirkte nicht übermannt von seiner eigenen Bedeutung wie der nie von Selbstzweifeln geplagte Hans Jörg Schelling. Brunner käme es niemals in den Sinn, auf türkisen Socken über den Parlamentsboden zu schweben wie Gernot Blümel.“ Brunner, meint nicht nur Pándi, sei das Gegenteil des glamourösen Stars, vielmehr eher einer, „der viele Klischees des Vorarlbergers erfüllt: gelassen, solide und sachlich.“ Freilich könne Brunner auch anders, wie er es gezeigt hat, als er im Vorjahr die Wiener SPÖ mit ihren Turbulenzen bei der Wien Energie hart auflaufen ließ. Pándi meint: „Das war eine Gratwanderung der im politischen Geschäft recht locker ausgelegten Regeln der Fairness. Doch erst mit diesem Manöver qualifizierte sich Brunner als kühler Taktiker für höhere Ämter in der runtersumpernden ÖVP.“ Kein Wunder, wenn in der nicht zuletzt auch in Führungsturbulenzen steckenden ÖVP immer öfter an Brunner gedacht wird. Vielleicht hat er bessere Chancen auf die Spitze als der (siehe oben) angeklagte Ex-Parteichef…