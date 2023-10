Kurz vor Gericht: Wie der Showdown abläuft

Unter Druck stehen in diesem Prozess nicht nur die Angeklagten, sondern auch die Ankläger. Als Vertreter der Korruptionsstaatsanwaltschaft wird Gregor Adamovic auftreten. Er gilt als einer der hartnäckigsten in der Elitetruppe gegen Korruption. Nicht nur bei der Falschaussage will er erfolgreich sein, auch in der Inseratenaffäre, die Kurz die Polit-Karriere kostete, ermittelt der Oberstaatsanwalt akribisch. Übrigens war es seine heutige Ehefrau, eine Wirtschaftsexpertin, die als externe Hilfskraft bei der WKStA jenen Zufallsfund gemacht hat, der die Ermittlungen gegen Kurz in der Inseratenaffäre ins Rollen gebracht hat.