Ärger am Strand: Gericht erlaubt Pinkeln ins Meer

Ein Urteil mit „Strahlkraft“, berichten gleich mehrere deutsche Medien vom Prozess am Dienstag. Was war passiert? Eine Streife des örtlichen Ordnungsamtes hat im Sommer 2022 einen Mann dabei erwischt, wie er sich im Schutze der Dunkelheit in die Ostsee erleichterte - am Spülsaum des Meeres (also dort, wo die See die Ablagerungen an Land spült) und mit dem Rücken zum Strand - etwa 20 Meter von seinen Freunden entfernt.