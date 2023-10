Eisbullen hoffen noch auf Eishockey-Wunder

Nur das liegt in der Hand der Salzburger, bei denen Mario Huber ausfällt. Alles Weitere wird in anderen Eisstadien entschieden. Da brauchen die Bulls bei Biel gegen Tappara Tampere einen Sieger nach regulärer Spielzeit. Tritt auch das ein, ist die Entscheidung, ob es für den Top-16-Platz reicht, auf Mittwoch vertagt. An dem Trinec gegen Aalborg nicht anschreiben, Belfast gegen Pardubice nicht gewinnen darf. Bei Punktgleichstand entscheidet am Ende Siege-Anzahl nach 60 Minuten, dann Siege gesamt, bessere Tordifferenz, mehr erzielte Tore.