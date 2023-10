Zwei Klubs, ein Ziel: Der Aufstieg soll her!

Zuletzt hätten wohl nur die wenigsten geglaubt, dass es dieses Duell - von ehemals gestandenen Oberligisten - heuer als Topspiel in der Unterliga geben würde. Gerade deshalb versprach es eine enge Partie zu werden, die quasi verzweifelt nach einem Helden schrie. „Schon in der ersten Halbzeit hat er uns im Spiel gehalten, spätestens mit seiner Doppelparade in der 95. Minute war er aber ganz klar Mann des Spiels“, freute sich der Irdninger Sportchef Willi Danklmaier über seinen Tormann Salvador-Miguel Treiber.