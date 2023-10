Räuber flog auf, weil er selbst verprügelt wurde

Opfer passte ins Täterprofil

Einige Tage nach dem Vorfall kam dann ein 42-jähriger Pole mit einer Gesichtsverletzung, die er bei einer Schlägerei erlitten hatte, zur Dienststelle, um Anzeige zu erstatten. Laut dem erfahrenen Beamten passte er aber perfekt in das Täterprofil. Der 35-Jährige konnte ihn kürzlich anhand eines Fotos auch identifizieren. Zeitgleich wurden daraufhin der Pole und sein Komplize (25) in ihren Wohnungen von der Sondereinheit Schnelle Interventionsgruppe festgenommen. Beim Jüngeren wurden das Messer, eine Pistole, ein gestohlener Reisepass und Drogen sichergestellt. Das Duo ist nicht geständig und sitzt in Haft.