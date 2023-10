Fuzzman: „Indie-Rock hat den Pathos vernichtet“

Du verbindest deinen Job mit deiner Leidenschaft. So hast du das Video zu „Am Überleben“ am Mittagskogel in Kärnten gedreht und einer deiner Söhne spielt darin Jesus.

Ich war dort tatsächlich mit meinen Söhnen auf der Bertahütte. Dort habe ich die Asche meiner Mama auf einer Wiese ausgestreut. Von dort sind wir direkt zu einem Begräbnis der Mutter eines sehr guten Freundes gegangen und auf dem Weg dorthin haben wir dann ein Video gemacht. Ich hatte noch den Anzug vom Begräbnis an und mein Sohn Moritz hat am Handy das Video gedreht, mein anderer Sohn Max spielte Jesus. Am nächsten Tag wurde das Video im Studio zusammengeschnitten und mit Effekten verstärkt - fertig. Felix, der kleinste, wollte dieses Mal nicht mit. Der hatte Besseres zu tun, als mit uns alten Trotteln auf den Berg zu gehen.