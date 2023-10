Land schafft Erleichterungen bei Fördermittel

Sich ein Eigenheim in Tirol anschaffen zu wollen, ist eine teure Angelegenheit - doch LH-Stv. Georg Dornauer (SPÖ) möchte zumindest in Hinblick auf die Wohnbauförderung des Landes Erleichterungen schaffen. So wurde eine Möglichkeit zur treuhändischen Abwicklung der Auszahlung der Wohnbauförderungsmittel geschaffen. „Zwischenfinanzierungen können dadurch vermieden und Kosten gespart werden.“ Eine Erleichterung soll auch die Aufhebung der Terminisierung von Förderungsmitteln darstellen.