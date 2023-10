Neue Parteien | Auf der Nase herumtanzen

Auf der Nase herumtanzen. An sich, meint Claus Pándi in seiner Montags-Kolumne in der „Krone“, wäre ja schon noch einiges zu retten. Doch sei es eine Art Naturgesetz, dass ernst genommen werden muss, wer in der Politik erfolgreich sein will. Pándi findet: „Eine Republik, die es trotz großspuriger Ankündigungen nicht schafft, ihre Landsleute mit einem Heeresflieger aus einem Kriegsgebiet auszufliegen, gibt sich dem Gespött preis. Eine Republik, die nicht einmal eine unerwünschte und untersagte Demonstration beenden kann, beschädigt ihre Autorität.“ Wie wahr! Wenn man mit eigenen Augen gesehen hat, wie fanatisierte Araber am heiligen Stephansplatz der Polizei und damit unserem Staat auf der Nase herumgetanzt haben, dann muss man Schlimmes befürchten.