Anders sein ist auch 2023 noch nicht normal

„Der Coming Out Day soll die Menschen dabei unterstützen, zu ihrer geschlechtlichen Identität und sexueller Orientierung zu stehen sowie die Bevölkerung zu diesem Thema zu sensibilisieren. In unserer Gesellschaft darf für Diskriminierung kein Platz sein. Jeder soll seinen Weg gehen dürfen mit dem Menschen, den er liebt.“, so die für Anti-Diskriminierung und Gleichstellung zuständige Landesrätin Daniela Winkler.

(Bild: Christoph Novak)