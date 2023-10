Kiesenhofer-Sieg in Les Herbiers vor Schweinberger

Großschartner in China Etappen-5.

Felix Großschartner schaffte es auf der Königsetappe der Guangxi-Rundfahrt in China beim Sieg von Milan Vader (NED/Jumbo) auf Platz 5. In der Gesamtwertung des World-Tour-Rennens liegt der UAE-Profi aus Oberösterreich nach vier von sechs Teilstücken an der 7. Stelle.