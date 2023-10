Verein ermöglicht Jungen das Abenteuer Europa

Norwegen, Italien, Finnland, Malta - das sind nur einige der Länder, die der Innsbrucker Verein CUBIC in seinem Projekt „Rückenwind“ im Programm hat. Die Intention dahinter erklärt Geschäftsführer Markus Albrecht: „Unser Angebot richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren, die nicht über Schulen oder ein Studium die Möglichkeit für Auslandsaufenthalte haben. Junge Menschen, die sich beruflich vielleicht erst orientieren müssen oder jene, die nicht die Mittel für so eine Reise haben. Ihnen möchten wir die Möglichkeit geben, in die Welt hinauszukommen.“