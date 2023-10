Ski-Weltmeisterin ist zum Betteln gezwungen

Das hört sich für eine Weltmeisterin nicht nach viel an, dennoch ist Laurence St-Germain regelrecht zum Betteln gezwungen. Sie sei zwar durch den WM-Titel etwas bekannter geworden, aber viel verändert habe sich nicht, schließlich ist der alpine Skisport in Kanada bei Weitem nicht so populär wie beispielsweise in Österreich oder der Schweiz.