Wie die Lebensmittelindustrie Leid und Tod bringt

Der Film begleitet Bauern, die sich zu landwirtschaftlichen Genossenschaften zusammengeschlossen haben, um aus der tristen Lage auszubrechen. Wie die Chemieindustrie ihre Macht ausspielt, wird im Film „Giftiges Geschäft“ aufgezeigt. Giftige Agrarpestizide, die in Europa längst verboten sind, werden von internationalen Chemiekonzernen in Ländern wie Kenia mit hohen Profiten verkauft. Den Kleinbauern werden bessere Ernten versprochen. Weltweit sterben nach Angaben der WHO jährlich 346.000 Menschen (!) an Pestizid-Vergiftungen. Der vierte Film „Milchkrieg in Dalsmynni“ nimmt sich dem Kampf von Kleinbauern gegen die mächtige Milchindustrie an.