Emotionales Derby der Erzrivalen zum Auftakt

Wiener Derbys sind immer etwas Besonderes. Auch im Badminton. Wo am Sonntag zum Auftakt der 2. Bundesliga mit Titelaspirant WAT Simmering und Absteiger WBH Wien ausgerechnet die zwei mitgliederstärksten Klubs der Nation aufeinanderprallen. Auch ein Duell der Emotionen. Vor allem für Simmerings Zampano Manuel Rösler, der einst für WBH coachte, via Dänemark nach Simmering wechselte, die Talente Pascal Cheng und Vilson Vattanirappel mitnahm. Was man ihm beim Gegner wohl bis heute krummnimmt.