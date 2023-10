Polizisten, Soldaten, Lehrer bringen neue Schulden

Alle Ressorts müssen anteilig diese Zinsen mitzahlen - in Summe tragen sie rund 2,8 der 4,4 Milliarden Euro. Brunner spricht gegenüber der „Krone“ von einem „Solidarbeitrag“. „Die öffentlichen Haushalte spüren massiv die Teuerung, zum Beispiel in Form von steigenden Auszahlungen für Pensionen, Personal und steigende Zinsen.“ Brunner bekräftigt einmal mehr, dass er das „Anspruchsdenken in allen Institutionen wieder zurückfahren“ will. „Immer nur ,mehr‘, geht sich auf Dauer nicht aus.“