Einnahmen durch Teuerung: „Brunner schneidet mit“

Die SPÖ macht aus ihrem Furor gegen die ÖVP keinen Hehl. Eingriffe in die Preise des grundlegenden Bedarfs müssten her – um so viele Menschen zu entlasten. Wie die „Krone“ berichtete, richtete Klubchef Philip Kucher eine Anfrage an Finanzminister Brunner. Der nimmt nämlich heuer in der Teuerungsphase Zusatzmilliarden allein durch die Umsatzsteuer ein.