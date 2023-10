Hundefrisörin meint: „Schneiden will gelernt sein“

Der Wolf sorgt selbst für seinen Fellwechsel. Er wetzt sich am Baum“, sagt Katharina Leeder beim Besuch der „Krone“ in ihrem Salon Doggystyle Akademie. „Beim Hund muss der Mensch mithelfen“, fügt sie an und greift nach Ruby. Den cremefarbenen Zwergspitz hat die Hundefrisörin kurz zuvor gebadet. Nun hält sie das Hündchen fest und trocknet sein Fell im starken Luftstrahl eines Standföhns. Auf dem Trimmtisch nebenan schneidet sie Ruby noch die Spitzen ihres Fellkleides. Fertig ist das Rundum-Programm.