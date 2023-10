Zivilcourage endete für Pinzgauer mit Narben

Was war passiert? Es war der 10. September - nachts, gegen halb 4 Uhr. Ein Staatenloser (21) mit arabischen Wurzeln stand vor einem Lokal. Seine Ex-Freundin war ebenfalls mit weiteren Personen in der Nähe. Als er auf sie zuging, stellte sich ein junger Mann beschützend vor sie, und bat den 21-Jährigen: Er solle bitte von hier weggehen und sie in Ruhe lassen. Das dürfte den 21-Jährigen in Rage gebracht haben: Laut „Krone“-Informationen soll er danach sieben bis acht Freunde angerufen haben. Die Gruppe attackierte den couragierten Einheimischen und seinen Bruder. Sie traktierten das Opfer mit Faustschlägen. Als der Mann, der die Frau beschützen wollte, am Boden lag, bekam er auch heftige Fußtritte ab.