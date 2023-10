Der „Hexer“ schwört dem GAK weiterhin die Treue

„Das ist ein absolutes Zeichen, dass ich an die Mission des GAK glaube. Ich hoffe ohnehin, dass niemand daran gezweifelt hat“, sagt Jakob Meierhofer. Der Goalie hat ja zur Freude der Verantwortlichen seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. In der bisherigen Saison ist der Tormann ja eine absolute Stütze beim Spitzenreiter, glänzt regelmäßig mit Paraden und sicherte den „Rotjacken“ mehrmals den Sieg. In der Merkur Arena ist der 25-Jährige in dieser Spielzeit gar noch ohne Gegentor. Seine Torsperre beträgt mittlerweile imposante 675 Minuten in Liebenau.