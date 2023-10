Missbrauch in U-Bahn durch Kameras aufgedeckt

Es sei ein langer Arbeitstag gewesen. Am Abend des 21. Dezembers 2019 feierte man dann noch ausgelassen bei der Betriebsweihnachtsfeier. Die 27-Jährige stieß auch mit dem ein oder anderen Glas an. „Das Opfer ist alkoholisiert in der U-Bahn eingeschlafen“, schildert die Staatsanwältin im Wiener Landesgericht den weiteren Verlauf der Nacht.