Alte Heizkessel bringen jetzt wieder bares Geld

Seit dem Jahr 2013 wurden 37 Millionen Euro über den Ökoenergiefonds ausgezahlt. Dazu zählen Förderungen für Photovoltaik- und Alternativenergieanlagen sowie E-Mobilitätsförderungen oder auch die Förderaktionen „Raus aus Fossil“ und „Sauber heizen für alle“. Im Vorjahr wurden über den Fonds 8,6 Millionen Euro ausbezahlt, heuer bereits über 10,6 Millionen Euro. „Das sind wichtige Fördermaßnahmen, um auch beim Wohnungs-Altbestand für saubere Energie zu sorgen und nicht nur bei Neubauten“, so Eisenkopf. Landesrat Dorner hob die Bedeutung der Sonderförderaktion hervor. „Die Zahlen steigen auch in diesem Bereich. Wir haben alleine heuer schon ein Drittel mehr umfassende Sanierungen und fast doppelt so viele energetische Sanierungen wie 2022“, so Dorner, der als Grund dafür die attraktiveren Förderungen nennt.