Demonstrant in Schweden trampelte auf Koran herum

Nur zwei Menschen bei Demo?

Die schwedische Polizei hatte einen Antrag für eine öffentliche Versammlung genehmigt, bei der eine Person einen Koran und eine irakische Flagge verbrennen wollte. Demnach sollten nur zwei Menschen an der Demonstration am Donnerstag in Stockholm teilnehmen. Alleine die Ankündigung hatte schon für einen Sturm auf die schwedische Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad gesorgt. Wie berichtet, stürmten Demonstrantinnen und Demonstranten das Gebäude und setzten es in Brand.