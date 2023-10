Reisegruppe in Gefahr: Bus drohte abzustürzen

Katastrophenalarm Mittwochnachmittag in der Weststeiermark: Gegen 16.30 Uhr wurden sämtliche Einsatzkräfte nach Frauenberg an der Laßnitz (Bezirk Deutschlandsberg) beordert, da dort ein Reisebus mit 37 Personen an einem steilen Straßenhang abzustürzen drohte.