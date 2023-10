In der Haft: Schlepper floh aus Krankenhaus

Hochbetrieb herrscht derzeit auf den berüchtigten Routen der Schleuserbanden in Europa. Hunderte Flüchtlinge warten – wie berichtet – an der serbisch-ungarischen Grenze auf ihren Abtransport in den Westen. 1545 Aufgriffe sind in der vergangenen Woche allein im Burgenland registriert worden. Im Hotspot-Bezirk Neusiedl am See waren innerhalb der sieben Tage 1071 Migranten gemeldet worden. Gleichzeitig nahm die Polizei im Raum Neusiedl bei 14 gestoppten Flüchtlingstransporten 16 Schlepper fest.