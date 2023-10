Nur Mittelmaß - wieder kein Titel fürs Burgenland!

Bis vor wenigen Jahren mischten immer Burgenländer zumindest im oberen Tabellendrittel mit, zwölfmal ging der Titel an Rot-Gold. Parndorf liegt mit vier Titel nur einen hinter Ostliga-Rekordmeister Admira, Paul Hafner war bei allen dabei: Zweimal als Spieler, einmal als Co-Trainer und beim letzten 2012/13 als Trainer.



Keine Top-Legionäre mehr

„Der größte Unterschied zu jetzt war meiner Meinung nach, dass man früher noch Top-Legionäre an Land ziehen konnte, die wirklich drüber standen“, grübelt der 46-Jährige über die Gründe, „wenn ich dem Grozdic den Ball zuspielte, wusste ich, da wird was draus, ähnlich war’s bei Somogyi - aber auch andere hatten solche Spieler, wie ein Valek in Sigleß, Hannich in Mattersburg oder Szanto in Eisenstadt.“