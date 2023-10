Ronaldos großes Ziel - wenn er 41 ist

Laut „Sportbild“ und anderen internationalen Medien hat Ronaldo seine ursprüngliche Meinung geändert. Dieser folgend hätte er noch bis zur EM 2024 in der Wüste kicken und dann womöglich die Karriere schon ausklingen lassen wollen. Jetzt stockt er auf. Die EM ‘24 scheint demzufolge ja ganz nett zu sein, aber Cristiano will mehr. Laut übereinstimmenden Berichten will er jedenfalls noch die Weltmeisterschaft 2026 mitnehmen. „Der Portugiese habe vor der derzeitigen Länderspielpause mit dem Vorstand von Al-Nassr (seinem aktuellen Klub, Anm.) getroffen und diesem seinen Zukunfts-Plan mitgeteilt“, heißt es in der „Sportbild“. Demnach will er seinen Vertrag zumindest bis 2027 verlängern - um WM-fit zu sein.