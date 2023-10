100 Tage: Countdown zum legendären Streifspektakel

Noch ist der Rennhang grün - aber in 100 Tagen wird es auf der weißen Streif in Kitzbühel zur Sache gehen! Skiclub-Präsident Michael Huber erklärt im großen Interview mit der „Krone“, warum die Hahnenkammrennen so speziell sind, man auch im kommenden Winter zwei Abfahrten durchführen wird und schon bald eine Wallfahrt ansteht.