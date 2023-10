Eine echte Schweinerei

Nachhaltig in Erinnerung blieben die Dreharbeiten in einem Schweinemastbetrieb bei Poysdorf. Neuhauser erinnert sich: „Ich war zuerst einmal überrascht, wie stark und intensiv der Stallgeruch ist. Mir hat es da den Atem verschlagen. Ich war aber auch positiv überrascht, wie sauber und organisiert dort alles abläuft. Die Dreharbeiten waren auch mit vielen Auflagen verbunden, denn man darf in so einen hochsensiblen Bereich mit mehr als 1000 Schweinen keine Krankheitserreger einschleppen. Vor jedem Betreten des Stalls wurde das Schuhwerk desinfiziert, und das ganze Team lief in Overalls herum, die täglich gewechselt werden mussten.“