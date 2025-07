Bizarre Putin-Propaganda als Zeichentrickserie

Viel ist über die Kinderserie noch nicht bekannt, außer dass der russische Mini-Diktator darin offenbar die Kinder seiner Heimat vor dem „lächerlichen Westen“ warnt. Die KI-generierte Serie spricht mit der optischen Verniedlichung die Beschützerreflexe von Erwachsenen an. Das Ziel scheint klar: Man will den Kindern die Ziele und Botschaften des Landesvaters näherbringen und sein in der Realität ruppiges und unnahbares Auftreten verharmlosen. In einem 30-sekündigen Trailer werden die Figuren im Gespräch gezeigt, neben Putin sieht man einen Teddybären und ein Spielzeug-Schiff – beides Symbole für die Identität und die Stärke Russlands.