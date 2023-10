Erneutes Erdbeben der Stärke 6,3 in Afghanistan

Erneut ist am Mittwoch in der Früh der Westen Afghanistans von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Laut US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben eine Stärke von 6,3. Ereignet hatte sich die Katastrophe rund 28 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat in einer Tiefe von zehn Kilometern. Aktuell sind noch keine Berichte über Schäden und Verletzte bekannt.