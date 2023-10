Cobra-Affäre: Alle Ermittlungen eingestellt

Anonymes Schreiben heizte Causa an

Die SPÖ hatte in einer parlamentarischen Anfrage ein anonymes Schreiben von einem angeblichen Cobra-Insider veröffentlicht, in dem auch Vorwürfe laut wurden, der Kanzler könnte in der Sache interveniert haben, um die Abläufe zu vertuschen - was Nehammer selbst als unwahr zurückwies.