„Gazastreifen-Erstürmung bringt Flüchtlingswelle“

An anderer Stelle beschäftigt sich „Das Duell“ aber auch mit heimischen Themen, etwa mit ORF-Satiriker Peter Klien, der vor wenigen Tagen auf dem Oktoberfest in Hartberg von einem FPÖ-Security in den Schwitzkasten genommen worden ist. Alle Details dazu, aber etwa auch Eva Glawischnigs „inneres Gefühl“, wenn sie von ORF-Moderator Armin Wolf interviewt worden ist, sehen Sie im Video oben.