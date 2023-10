Ex-Profi (43) stirbt bei Angriff auf Musikfestival

„Mit großer Trauer haben wir nach vielen Stunden, in denen er für vermisst erklärt wurde, erfahren, dass unser ehemaliger Spieler Lior Asulin von Terroristen auf der Party in Re‘im ermordet wurde. Der Verein Hapoel Tel Aviv verneigt sich und spricht der Familie von Lior in dieser schweren Zeit sein Beileid und seine Kraft aus“, so der Klub in einer Mitteilung.