Sportchef gibt bei Bulle Solet Entwarnung

13 in den Nationalteams

Indes geht es für insgesamt 13 Bullen auf Länderspielreise. Der Rest trainiert in Taxham, absolviert am Donnerstag (14.30) gegen Zweitligist Ried ein Testspiel. Auch einige Kicker von Kooperationsklub Liefering werden zum Einsatz kommen. „Wir versuchen, die Jungs so auch dementsprechend zu belasten und sie mit Inhalten zu versorgen. Dann marschieren wir nach der Pause gemeinsam in die englischen Wochen.“