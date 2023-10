Linienbus schrammte 100 Meter Böschung entlang

Am Montag um 16.22 Uhr fuhr ein 52-jähriger Lenker eines öffentlichen Linienbusses auf der Ellbögener Landesstraße (L 38) von Ellbögen kommend in Richtung Patsch. Im Bereich von Straßenkilometer 11.885 konnte er eigenen Angaben zufolge den Bus nicht mehr abbremsen, weshalb er das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand gegen die dortige Böschung lenkte und so nach einer Wegstrecke von ca. 100 Metern im Bereich einer Busumkehrschleife in Patsch zum Stillstand bringen konnte.