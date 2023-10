Logo-Malwettbewerb: Kinderzeichnung als Tattoo?

Schon seit 2020 setzt sich der Verein leidenschaftlich für in Not geratene Kinder und Jugendliche ein, weshalb „Soldaten mit Herz“ auch als „Krone“-Herzensverein nominiert worden ist. Im März hat Vereinspräsident John Patrick Platzer und sein Team dazu aufgerufen, ein neues Logo zu malen, das dann in Form eines Abzeichens produziert werden würde. 112 kreative Kunstwerke - zum Teil auch aus dem Ausland - wurden eingeschickt: „Die jüngste Teilnehmerin war zwei, die Älteste 64 Jahre alt“, schmunzelt Platzer.